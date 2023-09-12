Ali Sabancı taburcu edildi
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, 19 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.
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24 Ağustos günü akşam saatlerinde meydana gelen deniz kazasının ardından ağır yaralanan Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, Bodrum'da yapılan ilk müdahalelerinin ardından İstanbul'a getirilmişti. Çift, Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Kazanın ardından art arda operasyonlar geçiren Ali Sabancı'nın, kazadan 5 gün sonra bilinci yerine gelmişti. Eşi Vuslat Doğan Sabancı da 4 Eylül'de taburcu edilmişti. Çiftin tedavileri evlerinde devam edecek.