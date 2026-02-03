Ali Sabancı’dan çocukluk itirafı: Almanya’dan bavulla kaçak olta getirip sahilde sattım

Türkiye’de yaklaşık 950 milyon dolarlık servetiyle en zenginler listesinde 34. sırada yer alan Ali Sabancı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Sabancı, konuşmasında maddi beklentilerine değinerek, mevcut gelirinin kendi hedefleriyle örtüşmediğini ifade etti. “Herkesin maddi beklentileri var, benim de var. Ben geçinemiyorum; yani arzu ettiğim seviyeye kıyasla geçinemiyorum” sözleriyle, refah algısının kişiden kişiye değişebileceğine dikkat çekti.

"Bavullarla Shakespeare marka olta getirip sattım"

Ali Sabancı bu kez de çocukluğu ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Duygu Demirdağ’ın YouTube programında, 10 yaşındayken Yeniköy'de yalıda yaşadıklarını belirterek, Almanya'da kaçak olarak bavullarla Shakespeare marka olta getirttiğini, sonra da bunları sattığını dile getirdi.



