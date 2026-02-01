Ali Yerlikaya, Antalya ve Burdur'daki kazaların ardından "Bunlar geçiştirilecek haberler değil" diyerek sürücüleri uyardı

Tekirdağ’dan Antalya’ya giden yolcu otobüsünün Antalya Kuzey Çevreyolu’nda devrilmesi sonucu dokuz kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını aktardı.

Aynı saatlerde Antalya-Isparta kara yolunda da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada yedi kişi hayatını kaybederken beş kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya paylaşımında 2024’te trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, yalnızca Antalya ve Burdur’daki iki kazada 16 canın yitirilmesinin sıradan olmadığını vurguladı; denetimlerin artırıldığını, yeni Trafik Kanunu ile caydırıcılığın güçleneceğini ve amaçlarının ceza değil kazaları önlemek olduğunu söyledi.

Yerlikaya'nın paylaşımının tamamı şöyle:

"2024 yılında 6 bin 351 canımızı trafik kazalarında kaybettik. Bu, her gün ortalama 17,4 insanımızı toprağa vermek demek.

Bugün ise yalnızca Antalya ve Burdur’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 16 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Bunlar sıradan, geçiştirilecek haberler değil.

Her satırında acı var, her satırında gözyaşı var, her satırında ocaklara düşen ateş var.

Yetim kalan çocuklar var, öksüz kalan evlatlar var…

Ülkemizde meydana gelen her 100 trafik kazasının 84’ü, yalnızca 5 temel kural ihlalinden kaynaklanıyor:

Hız ihlali

Şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymama

Geçiş önceliği ve dönüş kurallarının ihlali

Arkadan çarpma

Kırmızı ışık ihlali

Bakanlık olarak trafikteki kural ihlallerini önlemek için denetimlerimizi artırıyoruz; çok farklı platformlarda uyarılarımızı yapıyor, evlatlarımıza trafik eğitimleri veriyoruz.

Ancak bu yetmiyor. Caydırıcılık şart.

İnanıyorum ki Yeni Trafik Kanunu ile birlikte caydırıcılık ilkesi; hem yollarımızda hem de zihinlerimizde hâkim olacak.

Çünkü amacımız ceza kesmek değil, kazaları önlemek.

Bunun için de trafik kültürünü hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor.

Biz hiçbir canımızı yolda bulmadık, yolda kaybetmeye de niyetimiz yok.

Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım.

#TürkiyeninHuzuru"