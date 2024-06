Ali Yerlikaya, çöken binada incelemede bulundu: Anne ve bebeğin durumu kritik

Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binaya ilişkin, mülkiye başmüfettişi görevlendirdiklerini belirterek, "Bugünden itibaren çalışmaya başladı. En kısa zamanda biz idari olarak bir kusur, bir kabahat ne varsa tabloyu olduğu gibi ortaya çıkarıp bunu gereken adli sürece destek olması açısından tevdi edeceğiz, göndereceğiz." dedi.

Yerlikaya beraberindeki İstanbul Valisi Davut Gül ve AFAD Başkanı Okay Memiş ile 1 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 8 kişinin de yaralı kurtarıldığı çöken binanın enkaz alanında incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Yerlikaya, sabah 08.41 itibarıyla zemin artı 3 katlı olan apartmanın çöktüğünü anımsatarak, binanın 1988 yılında inşa edildiğini kaydetti.

Yerlikaya, AFAD'ın olaydan 9 dakika sonra 08.50'de, eş zamanlı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, ilçe belediyesi ekipleri ile Vali Gül ve kaymakamın olay yerine geldiğini aktardı.

Enkaz altındaki insanların kurtarılması için cansiperane çalışıldığını söyleyen Yerlikaya, "Her zaman olduğu gibi AFAD, itfaiye, UMKE ve olması gereken emniyet, valilik, tüm kurumlar... Bu tür olaylarda biliyorsunuz, hepsini tek tek saymama bile gerek yok, müdahale ve iyileştirme noktasında ne noktaya geldiğimizi çok iyi biliyorsunuz. Her birine minnettarız ve her birine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"6 aylık bebekle annenin durumu daha kritik görünüyor"

Bakan Yerlikaya, enkazdan 9 kişinin çıkarıldığını, bunlardan Türkmenistan uyruklu 1 kişinin vefat ettiğini belirtti.

Enkazdan çıkarılan 7 yabancıdan 1'inin İran, 6'sının Türkmenistan uyruklu olduğunu aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Göç İdaresi Başkanlığımız bunların kimlikleri üzerinden araştırmasını yaptı. Tamamı yasal kalışı olan, ikamet izni olan yabancılar. Bizim 2 vatandaşımız var. Birisi hiç hastanede tedavi bile olmadı. Kendisi gayet iyi durumda. Diğer vatandaşımız tedavi sürecinde. Hastane yetkililerinden buraya gelmeden önce almış olduğum bilgiye göre, bizim vatandaşımızın durumu gayet iyi. Tedavi süreci devam eden 6 yabancı uyruklu misafirlerden 2'si, 6 aylık bebekle annenin durumu diğerlerine nispeten daha kritik görünüyor."

Duaları ve temennilerinin yaralıların en kısa zamanda sağlık ve sıhhatlerine kavuşması olduğunu söyleyen Yerlikaya, yaralıları ziyaret edeceklerini de söyledi.

Yerlikaya İstanbullulara seslendi

Böyle durumlarda olayla ilgili hemen hem idari hem de adli soruşturma yapıldığını belirten Yerlikaya, Adalet Bakanlığı'nın da 3 savcı görevlendirdiğini ve adli araştırmalara başlandığını kaydetti.

Yerlikaya, "İçişleri ailesi olarak biz de mülkiye başmüfettişi görevlendirdik. Bugünden itibaren çalışmaya başladı. En kısa zamanda biz idari olarak bir kusur, bir kabahat ne varsa tabloyu olduğu gibi ortaya çıkarıp bunu gereken adli sürece destek olması açısından tevdi edeceğiz, göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümün önemini vurgulayan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve destekleriyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıklamış olduğu "Yarısı Bizden" kampanyasına dikkati çekti.

Yerlikaya, "Yarısı Bizden kampanyasını artık duymayan İstanbullu kardeşimiz kalmadı. Aslında sadece İstanbulla da ilgili değil, Marmara Bölgesi ile ilgili biliyorsunuz. Biz depremlere karşı dayanımı olmayan, direnci olmayan, az önce enkazda gördüğümüz gibi bir tablo görmek istemiyoruz. Tedbir almak istiyoruz. Birlikte yapmak istiyoruz bunu, el birliğiyle yapmak istiyoruz. Devlet-millet el ele yapmak istiyoruz. 6 Şubat'taki canımız yandığı gibi bir daha canımız yanmasını istemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Vali olarak görev yaptığı dönemde Kartal Orhantepe Mahallesi'nde yıkılan Yeşilyurt Apartmanı'nı hatırlatan Yerlikaya, en az 8 gün orada kaldıklarını dile getirdi.

İstanbulluların kentsel dönüşüm konusunda devletin sağladığı imkanlardan yararlanmasını isteyen Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Beklemeyin. Lütfen durmayın. Kira yardımlarından tutun da Yarısı Bizden kampanyasının ne hale geldiğini, ne kadar güçlü ve önemli hale geldiğini lütfen görün. Canımız yanmasın. İstanbullu hemşehrilerimize, Küçükçekmece'de yaşayan hemşehrilerime, bu mahallede yaşayan kardeşlerime çok büyük geçmiş olsun diyorum. Bu olayın tesiriyle herkes önümüze geçiyor, 'Biz de istifade etmek istiyoruz.' diyor ama aradan 4 gün, 5 gün, 10 gün, 20 gün geçtiği zaman normal hayata dönüyoruz. Artık şu gerçeklerle yüz yüze gelelim. Devletin, hükümetimizin açtığı bu iyilikle ilgili, dönüşümle ilgili imkanlardan elimizi uzatalım ve oradan tutunalım. Bunu beraber yapalım. Beraber başarabileceğimize yürekten inanıyorum."

"Savcılık, mahkemeler bunu aydınlatacak"

Bakan Yerlikaya, gazetecilerin, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alınması ve "kolon kesme" iddialarına yönelik soruları üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2 gözaltı var, mal sahibi ve zemin kattaki dükkanla ilgili. Ama bunlarla ilgili tahkikat devam ederken bir şey bilsek de söylememiz doğru değil. Bizim adımıza, millet adına karar verici olan savcılık, mahkemeler bunu aydınlatacak. Göreceksiniz Beşiktaş'ta 29 vatandaşımızın hayatına mal olan durum gibi, çok kısa zamanda teleferik de olduğu gibi bunu aydınlatıyoruz. İdari olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve adliyeye, savcılarımıza gönderiyoruz. Sizler de anbean takip ediyorsunuz. Sabırla bekleyelim. Sizler aracılığıyla hemşehrilerimize ve milletimize, hükümetimizin kentsel dönüşümle ilgili bu dönemde getirdiği yenilikleri anlatalım. Buradan yürüyelim demiyorum, buradan koşalım."

"Yarın sabaha kadar yan taraftaki binayı tamamen yıkacağız"

Ali Yerlikaya, çöken binanın yanındaki binanın boşaltılmasına yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Hemen yanında, sağında duran bina 8 yaşında. Tedbir doğrultusunda valiliğimiz koordinasyonunda boşaltıldı. Binanın bitişik nizamdaki bina zaten boş. Orası dirençle etüdüyle ilgili kentsel dönüşüm yapma zaruretinden dolayı Allah'a şükürler olsun ki önceden boşaltılmış. Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz burada. Orayı da yıkıyor. İnşallah yarın sabaha kadar hem bu enkazı hem de yan taraftaki binayı tamamen yıkacağız. Etrafımıza herhangi bir can güvenliği mal güvenliği açısında sıkıntı oluşturmaz hale getireceğiz."