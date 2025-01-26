Ali Yerlikaya: Faciada ölenlerin aileleriyle dalga geçen vicdansızlar yakalandı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bolu’da hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini arayarak dalga geçen şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şüpheliler hakkında, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek', 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından soruşturma başlattı.

Resen soruşturma başlamıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, "Sosyal medyada gündeme gelen ve linki yukarıda yer verilen konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek', 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri yer aldı.

3 kişi yakalanarak gözaltına alındı

Yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarını telefonla arayarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, şahısların evlerinden alındığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yakınlarına çirkin ve ahlak dışı sözler sarfeden vicdansızlar yakalandı.

Kartalkaya’da meydana gelen yangın ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi milletçe yüreğimiz yaktı.

Ancak bir sosyal medya platformunda, Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı; ayrıca vefat eden vatandaşlarımızın yakınları aranarak içerisinde bulundukları acı durumun istismar edildiği tespit edilmiştir.

Yapılan incelemeler sonucu insanlıktan uzak, vicdanı olmayan bu şahıslardan Aksaray’da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D.; Nevşehir’de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis’te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır.

Tespit edilen diğer şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve şahısları tek tek yakalayan polis ve jandarmamıza teşekkür ediyorum.

Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır!