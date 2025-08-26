Ali Yerlikaya "Gereği yapıldı" diyerek duyurdu: Ankara'daki trafik magandaları yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'nın Altındağ ilçesinde trafikte kavga çıkaran şahısların gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, "Gereği Yapıldı- Asfalt Zorbaları" başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır"

"Sosyal medyada, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntüler yer almıştır. Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz."