Ali Yerlikaya "Gereği yapıldı" diyerek duyurdu: Ankara'daki trafik magandaları yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Altındağ ilçesinde trafikte kavga çıkaran şahısların gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'nın Altındağ ilçesinde trafikte kavga çıkaran şahısların gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, "Gereği Yapıldı- Asfalt Zorbaları" başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır"
"Sosyal medyada, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntüler yer almıştır. Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz."
GEREĞİ YAPILDI – ASFALT ZORBALARI— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 26, 2025
