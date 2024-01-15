Ali Yerlikaya: Sagiv Jehezkel ülkemizden ayrılmıştır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalyaspor'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılan ve ifadesi alınan İsrailli sporcu Sagiv Jehezkel'in Türkiye'dan ayrıldığını açıkladı.



Yerlikaya, X sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı;



“Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır.”

İfadesine başvurulmuştu

Antalyaspor- Trabzonspor maçında Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç, tepkilere neden olmuştu. Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi.

Yazıda İsrail'in Gazze operasyonlarının başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızının bulunması, büyük tepki çekmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Sagiv Jehezkel'i gözaltına alınmış, Jehezkel ifadesinde, "Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze'de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı" dediği öğrenildi.