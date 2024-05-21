Ali Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması: Bundan sonrası yargıda

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'nun görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yerlikaya, soruşturmaya ilişkin, "İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı üst düzey polisleri ilgilendiren müfettiş raporu cumartesi günü tamamlandı, pazar günü de Başsavcılığa teslim ediledi. Rapor kriminal, jandarma birlikte çalıştı. Uzun sürecek bir süreci özveri ile kısa sürede tamamladık. Bundan sonrası yargıda" dedi.

Ne olmuştu?

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gizli tanık Serdar Sertçelik’in iddiaları ve yurtdışına kaçırılmasından sorumlu tutulan ikisi emniyet müdürü, biri komiser olmak üzere 7 kişi, önceki güm "yargı görevini yapanı etkileme", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlamalarından tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Kaplan'ı yurt dışına kaçarken Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, yardımcısı Şevket Demircan ve komiser Ufuk Gültekin ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yapmış olan Ramazan Kubat da buluyor.

Gözaltına alınan alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ise serbest bırakılmıştı.