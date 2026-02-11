Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı döneminde neler yaşandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir kabinede beklenen değişikliği gerçekleştirerek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine de Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi atadı.

11 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Erdoğan imzalı kararın başında, Tunç ve Yerlikaya'nın görevden aflarını istedikleri ve görevden af taleplerinin kabul edildiği belirtildi.

Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç, sosyal medyadan Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi’ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin.



Bakanlığım… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 10, 2026

Ancak iki isim de görevden aflarını istediklerine yönelik bir ifade kullanmadı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur.



2001 yılında başlayan kutlu yolcuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 10, 2026

BBC Türkçe, Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı döneminde neler yaşandğını derledi.

Daha önce İstanbul Valisi olan Ali Yerlikaya'nın iki buçuk yıldan uzun süren İçişleri Bakanlığı döneminde en dikkat çeken gelişmeler, özellikle suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadelede yürütülen geniş çaplı operasyonlar oldu.

Yerlikaya döneminde bakanlık teşkilatı yeniden yapılandı, güvenlik politikalarında değişikliğe gidildi, kamuoyu özellikle sosyal medya da kullanılarak düzenli olarak bilgilendirildi.

Yerlikaya özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile DEM Partililerle polemiğe girdi.

Zaman zaman iktidardaki AK Parti ile Cumhur İttifakı ortağı MHP'den bazı isimlerin Yerlikaya'dan memnun olmadığının öne sürüldüğü haberler yayımlandı.

Bu haberler doğrulanmazken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 29 Aralık 2025'te Yalova'da üç polisin hayatını kaybettiği ve altı militanın öldürüldüğü DEAŞ operasyonu sonrası öldürülen örgüt üyeleriyle ilgili olarak "Bu teröristler Türk vatandaşıdır" diyen Bakan Yerlikaya'yı adını vermeden eleştirmişti.

Bahçeli, "Bu DEAŞ'lı teröristlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarının söylenmesi son derece rahatsız edici ve sorunlu bir açıklamadır" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında 21 Ocak'ta yapılan görüşmede kabine değişikliğinin de ele alındığı, görevinden ayrılacak bakanlardan birinin Ali Yerlikaya olduğu yönünde haberler yayımlanmıştı.

Ali Yerlikaya döneminin gelişmeleri ve polemikleri

Ali Yerlikaya, 4 Haziran 2023'te İçişleri Bakanı olarak atandı.

Yerlikaya döneminde ilk olarak yerel ve uluslararası organize suç örgütlerine yönelik çeşitli operasyonlar düzenlendi.

"Kafes" serisi operasyonlarla "Ayhan Bora Kaplan", "Şahinler" ve "Anacurlar" gibi kamuoyunda bilinen pek çok grup hedef alındı.

Suçtan elde edilen gelirlerle mücadele kapsamında, çeşitli örgütlere ait lüks araçlar polise tahsis edildi ve bu örgütlerin milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu.

Düzensiz göçle mücadele ve mobil göç noktaları oluşturma stratejisi kapsamında Temmuz 2023'te İstanbul'dan başlayarak ve tüm Türkiye'ye yayılarak sokaktaki kimlik kontrolleri hızlandırıldı.

Terör örgütü PKK, Gülen Yapılanması ve DEAŞ'a yönelik operasyonların aralıksız sürdürüldüğü; binlerce teröristin öldürüldüğü, yüzlerce terör eylemini önlendiği açıklandı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik "Narkoçelik" operasyonları başlatıldı; on binlerce kişinin tutuklandığı duyuruldu.

Sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyon, yasa dışı bahis ve çocuk istismarı gibi suçlara yönelik dijital operasyonların artırıldığına dikkat çekildi.

Bakan Yerlikaya bu süreçte, operasyonel sonuçları düzenli olarak X hesabı üzerinden "Huzur ve Güvenlik" vurgusuyla kamuoyuyla paylaşarak yeni bir iletişim modeli benimsedi.

Yerlikaya, 8 Aralık 2024'te Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin son bulması sonrası, Türkiye'nin göç politikası ve sınır güvenliği açısından yeni bir döneme girildiğini söyledi.

Yerlikaya daha sonra Türkiye'den Suriye'ye "gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli" geri dönüşlerin hızlandığını duyurdu; 8 Aralık 2025'te son bir yılda ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısını 578 bin olarak açıkladı.

Türkiye 2025'i arka arkaya düzenlenen DEAŞ operasyonlarıyla kapattı.

Operasyonlarda onlarca ilde yüzlerce örgüt şüphelisi gözaltına alındı.

29 Aralık 2025'te, Yalova'nın Elmalık köyü yakınlarında yaşanan DEAŞ'ın özellikle Horasan kolu ile bağlantılı bir hücre evine düzenlenen baskın sonrası 8 saat süren bir silahlı çatışma çıktı. Üç polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü. DEAŞ'ın yılbaşı kutlamalarına yönelik saldırı hazırlığında olduğu duyuruldu.

Ancak operasyon sonrası muhalefetten Bakan Yerlikaya'ya istifa çağrıları yapıldı.

Operasyonun başlangıcında, hücre evinde ağır silahlı bir direnç beklenmemesi, ilk baskının yeterli donanıma sahip olmayan ekiplerce yapıldığı iddiası ve Özel Harekat birimlerinin müdahale zamanlaması eleştiri konusu oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın öldürülen teröristlerin kimliklerini açıklarken "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı" olduklarını belirtmesini "son derece rahatsız edici ve sorunlu" bir açıklama olarak nitelendirdi.

Ali Yerlikaya başta son dönemde muhalefetin en çok saygısını kazanan İçişleri Bakanı olsa da ilerleyen süreçte bu durum tamamen değişti.

CHP (Bir dönem partinin 'gölge içişleri bakanı' olan) İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Yerlikaya'ya en önemli eleştirileri; "Suç ve suçluyla mücadeledeki eksiklikler", "kadın cinayetleri ve uyuşturucu kullanımının artması", "göç politikasında gerekli adımların atılmaması", "polis ve jandarma teşkilatında moral bozukluğunun giderilememesi" ve "bakanın sosyal medyada polemik yürütmesi" oldu.

Kasım 2025'te Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında CHP'li milletvekilleri, Yerlikaya'nın komisyon salonuna girişini engellemeye çalıştı ve bu durum fiziksel arbedeye dönüştü.

Muhalefet, özellikle kayyum atamaları ve polis müdahaleleri üzerinden Yerlikaya'yı sert bir dille eleştirdi. Murat Bakan, Ali Yerlikaya'yı "güvenlik güçlerini siyasete alet etmekle" suçladı ve "Millete hizmet için değil makamınızı korumak için çalışıyorsunuz. Gereğini yapın o görevi derhal bırakın" diyerek istifaya çağırdı.

Bakan Yerlikaya, 2025'in son günlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de polemiğe girdi.

Özel, Yerlikaya'nın katıldığı programlarda ve esnaf ziyaretlerinde çevresinde çok yoğun bir koruma kalkanı olduğunu ve beraberinde getirilen Jammer (sinyal kesici) cihazları nedeniyle bölgede halkın cep telefonlarının çekmediğini iddia etti.

Yerlikaya, "iftira" ve "külliyen yalan" olarak nitelendirdi, güvenlik önlemlerinin şahsi bir tercih değil, "Emniyet Genel Müdürlüğü'nün risk analizlerine göre belirlediği devlet protokolü" olduğunu belirtti, Özel'in de benzer koruma prosedürlerinden faydalandığını ima ederek muhalefetin popülizm yaptığını savundu.

DEM Parti de 2025'te belediyelere kayyum atanmasını Ali Yerlikaya'nın bizzat yürüttüğü "siyasi bir darbe" olarak nitelendirdi, Bakan Yerlikaya'yı "polis gücünü demokratik protestoları bastırmak için kullandığı" için eleştirdi.

Parti ayrıca, Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden duyurduğu suç örgütü operasyonlarının bir kısmının, muhaliflere yönelik baskıları gizlemek için kullanılan bir "algı yönetimi" olduğu savundu.

2024 ve 2025'teki bütçe görüşmelerinde Yerlikaya'nın, koruma altındaki kadınların kapıyı açtıkları için öldürüldüklerini ima eden "İkazımıza uymadan kapıya adam gelince açmış, içeride vurmuş onu" gibi sözleri de DEM Parti tarafından sertçe eleştirildi.

DEM Parti milletvekileri, bu yaklaşımı "kadınları suçlamak" olarak nitelendirdi ve devletin asıl görevinin koruma sağlamak olduğunu vurguladı.

Yerlikaya'nın 2025'in ilk 10 ayında kadın cinayetlerinin yüzde 25 azaldığına dair açıklaması da, DEM Parti ve kadın örgütleri tarafından tepkiyle karşılandı.

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, "Öldürülen kadınları birer sayı olarak göremezsiniz" diyerek rakamsal başarı sunumuna karşı çıktı.

Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı döneminin son önemli gelişmesi ise "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonu" olarak duyurduğu, İzmir merkezli olmak üzere 14 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "NARKOKAPAN–İzmir" Operasyonu oldu.

Dört aylık takip ve hazırlık süreci sonrası 608 adrese yapılan eş zamanlı baskınlar sonucu 641 şüphelinin gözaltına alındığı, 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildiği açıklandı.

Ali Yerlikaya kimdir?

Ali Yerlikaya, 11 Ekim 1968'de Konya'nın Selçuklu ilçesinde doğdu.

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

1990'dan 2003'e kadar Hatay'ın Erzin, Kayseri'nin Felahiye, Konya'nın Derabucak, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Yozgat'ın Sarıkaya ilçelerinde kaymakamlık yaptı.

2003–2004 yıllarında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri, 2004–2007 yıllarında Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Daha sonra valilik kariyeri başladı.

2007'de Şırnak, 2010'da Ağrı, 2012'de Tekirdağ, 2015'te Gaziantep, 2018'de de İstanbul Valisi olarak atandı.

Yerlikaya, terör örgütü PKK ile çatışmaların yoğun olduğu bir dönemde Şırnak Valisi, Suriye'de iç savaşın yoğunlaştığı ve milyonlarca Suriye'ye girdiği dönemde Gaziantep Valisi'ydi.

İstanbul'da 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimler, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 6 Mayıs'ta iptal edildi. Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran 2019'da tekrarlanan seçimleri yine kazanıp 27 Haziran'da mazbata almasına kadar geçen sürede, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Ali Yerlikaya, Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs 2023'te yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 4 Haziran 2023'te İçişleri Bakanı olarak atanmıştı.

11 Şubat'a kadar bu görevi sürdüren Yerlikaya, evli ve dört çocuk babası.