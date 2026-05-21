Alican Uludağ hakkında tahliye kararı

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" iddiasıyla 20 Şubat’ta tutuklanan DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Duruşma, Ankara 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Uludağ, Silivri Cezaevi’nden SEGBİS ile katıldı.

Savunmasına meslektaşlarını ve tutuklu gazetecileri selamlayarak başlayan Uludağ, şunları söyledi:

"Merdan Yanardağ, İsmail Arı, Pınar Gayıp, son tutuklanan gazeteci Yelis Ayaz ve tüm tutuklu gazetecilere selam gönderiyorum. 90 gündür ailemden uzakta, Silivri Cezaevi’ndeyim. SEGBİS’le bağlanmaya yönelik itirazımı dile getirmeme rağmen duruşmaya buradan katılıyorum. Cezaevinden yapılan bir yargılama sağlıklı olamaz.

Fethullahçıların döneminde zorlu koşullarda yargı muhabirliğini öğrendim. O gün de bugün de hiçbir çıkar grubunun gölgesinde gazetecilik yapmadım. O gün de tarihin doğru tarafındaydım, bugün de doğru tarafındayım. Asla pişman olunacak bir gazetecilik yapmadım. Gazeteciliği halkın çıkarı için yaptım. Bu dava, Anayasa’da güvence altına alınan basın ve ifade özgürlüğünün engellenmesinden ibarettir. Bu, halkın haber alma hakkının engellenmesidir."

"Bir yargı muhabiri olarak yargıdaki operasyonları sosyal medyada eleştirmişim. Bunun neresi suç? diye soran Uludağ, “Bilmek istiyorum. Gazetecinin görevi, halk adına devleti yönetenleri denetlemektir. Bu paylaşımlardaki temel amaç halkı bilgilendirmek ve uyarmaktır" ifadelerini kullandı.

Uludağ, savunmasının sonunda, "Suç işlemedim, gazetecilik yaptım" diyerek tüm suçlamalardan beraatini talep etti.

Kararı açıklayan hakim, Uludağ hakkında tahliye kararı verdi.