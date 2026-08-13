Alihan Kuriş operasyonunda kritik gelişme: Tüm şirketlerine kayyım atandı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Alihan Kuriş ve bazı isimler hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. MASAK incelemelerinde, bağlantılı kişi ve şirketler aracılığıyla 100 milyar TL’yi aşan para transferinin çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında, kara para aklandığı değerlendirilen bazı şirketler ile bunlarla bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandığı bildirildi.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. 17 ilde ve 123 adreste gerçekleştirilen operasyonda Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik, 'Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlatmıştı.

30 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 49 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyonda ayrıca 43 şüpheli adresi ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.