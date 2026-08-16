Alihan Kuriş örgütü soruştuması... Bakan Çiftçi: ByLock benzeri Glooper uygulaması kullanıyorlar

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte Amed Sportif Faaliyet ile Erzurumspor arasında oynanacak maç için Diyarbakır'a geldi. Valilik ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Çiftçi, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasına değinen Çiftçi, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olarak bu kapsamda bir operasyon düzenlediklerini hatırlattı.

Bakan Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti iktidarları döneminde hiçbir dindar insanımıza, hiçbir cemaate, hiçbir muhafazakar kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır. Burada alt kısımdaki inanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor. Burada üst örgüte, üst yönetimine yapılan bir operasyon var. Yani geniş kesimlere yönelik olarak yapılan bir operasyon yok. Bunu da burada açıklıkla ifade etmemizde fayda var.

"Üst yönetim 3 kademe ile girilinr Glooper uygulamasını kullanıyor"

Alihan Kuriş 2016 yılında örgütün, akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz, büyük para hareketleri, mal varlığı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum, gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz ByLock uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı 'Glooper' diye bir uygulama var. Üst kademe, üç kademeli doğrulama ile uygulamaya girebiliyor.

"Dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok"

Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euro değerinde büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı. Bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyordu. Uygun zamanda örgütün üst yönetimine yönelik bir operasyon yapıldı. Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok."

Bakan Çiftçi, bugün maçın güzel bir şekilde neticelenmesini, "Terörsüz Türkiye" sürecine olumlu katkılar sunmasını dilediğini belirterek, buna da herkesin el birliğiyle destek vereceğini kaydetti.