Alihan Kuriş soruşturması: 37 yeni klasör ele geçirildi

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Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasına ilişkin gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kepez Kirişçiler Mahallesi'nde Ramazan B'nin ikameti ve eklentilerine operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan adli aramada 37 ayrı klasör içerisinde hesap hareketlerine ilişkin dekontlar, "bağış" adı altında oluşturulan listeler, banka cüzdanları, finansal evraklar ve toplantı tutanakları ele geçirildi. Ele geçirilen klasörler, örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla incelemeye alındı.

Ekipler, belgeleri eve getiren kişinin ise Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneğinde çalışan Mehmet A. olduğunu tespit etti.

Soruşturmanın, ele geçirilen belgeler ile dernek, örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşlar arasındaki mali ilişkilerin ayrıntılı şekilde incelenmesi amacıyla derinleştirildiği bildirildi.