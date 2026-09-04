Alihan Kuriş soruşturması: 5 şirketine el koyma kararı verilen firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı

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İrfan Yılmaz'ın 5 şirkete el koyma kararı verilmişti.

Ankara adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada MASAK tarafından yapılan incelemeler üzerine şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketler üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi.

Tespitler üzerine 5 şirket hakkında el koyma kararı alınırken, şüpheli Yılmaz hakkında da "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı verildi.