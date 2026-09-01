Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş’in kaçırılmasına aracılık ettiği belirlenen aracın tahsis sahibi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve 283/1. maddesi kapsamında "suçluyu kayırma" suçlamaları yöneltildi.
Eski Bakan Şahin, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında, Ankara Adliyesi'nde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermesinin ardından yurt dışına çıkma yasağı kapsamında adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Şahin, Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'ne protokol kısmından giriş yaptı. Soruşturma kapsamında, Şahin adına tahsisli aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.
İfadesi 3,5 saat sürdü
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in ifadesinin yaklaşık 3,5 saat sürdüğü ve 12 sayfa tuttuğu öğrenildi. Başsavcılığın, Şahin hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 220/7. maddesi kapsamında "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve 283/1. maddesi kapsamında "suçluyu kayırma" suçlarından, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep ettiği öğrenildi.