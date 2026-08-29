Alihan Kuriş soruşturması: Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Soruşturma kapsamında, Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş’in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.
"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Şahin'in ifadesine başvurulacak.
Soruşturma kapsamında Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.