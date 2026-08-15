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Alihan Kuriş soruşturması: İmha edilmek üzere parçalanan evraklara el konuldu (Video)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir adreste ihbar üzerine yapılan aramada örgüt ve soruşturmayla bağlantılı olan ve imha edilmek üzere parçalandığı belirlenen evraklara el konulduğu belirtildi.

Haber Merkezi
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Alihan Kuriş soruşturması: İmha edilmek üzere parçalanan evraklara el konuldu (Video)
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada İstanbul'un Ümraniye ilçesinde örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönündeki ihbarın doğru olduğu tespit edildi.

Alihan Kuriş soruşturması: İmha edilmek üzere parçalanan evraklara el konuldu (Video) - Resim : 1
Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ümraniye'de bulunan bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiğine yönelik ihbar alındı.

Alihan Kuriş soruşturması: İmha edilmek üzere parçalanan evraklara el konuldu (Video) - Resim : 2

İhbar üzerine adreste arama yapılması için karar verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince söz konusu adrese düzenlenen operasyonda arama gerçekleştirildi.

Alihan Kuriş soruşturması: İmha edilmek üzere parçalanan evraklara el konuldu (Video) - Resim : 3

Yapılan incelemelerde, ihbarın doğru olduğu belirlenirken, imha edilmek amacıyla parçalandığı değerlendirilen çok sayıda evraka el konulduğu öğrenildi.

Ele geçirilen evrakların incelenmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındığı, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.