Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: Firari Mehmet Akay yakalandı

Alihan Kuriş’in elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, hesap dekontları, bağış listeleri, banka cüzdanları, finansal belgeler ve toplantı tutanaklarının saklanması sürecinde rol aldığı tespit edilen Mehmet Akay’ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Firari şüpheli Mehmet Akay yakalandı

Bu kapsamda, Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneği'nde çalışan Mehmet Akay'ın, örgüte ait belgelerin saklanacağı yere götürülmesi için talimat verdiği ve süreç boyunca aktif rol aldığı tespit edildi. Firari olarak aranan Mehmet Akay, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucunda Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi'nde, bir yakınına ait ikamette yakalandı.

Şüphelinin telefonuna el konuldu

Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu adreste arama yapılırken, cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Ele geçirilen dijital materyal ile daha önce el konulan 37 klasörlük mali ve örgütsel doküman arasındaki bağlantıların, belgelerin hangi amaçla saklandığının, bu süreçte talimat veren ve hareket eden diğer kişilerin ve örgütün mali yapılanmasının bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.