Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında 29 gözaltı kararı: 23 şirkete kayyım atandı

Soruşturma kapsamında, yurt dışına yapılan yardım sevkiyatlarında nakit paraların gizlendiği ve lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı para transferleri gerçekleştirildiğine yönelik bulgulara ulaşıldı.

Ayrıca şüphelilerin Türkiye’deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bulguların dosyaya yansıdığı bildirildi.

Ev ve iş yerlerinde arama yapıldı

Gözaltı kararı verilen şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde arama işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilere ait adreslerde arama yapılırken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda; Alihan KURİŞ suç örgütüyle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı şahıslar ile şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmiştir.

Yine soruşturma kapsamında; kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği, ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller elde edilmiştir.

Örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmının çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde güvenilir kurye şahıslar vasıtasıyla ulaştırıldığı; usule aykırı yürütülen bu işlemlerin görünürde yasal hâle getirilmesi amacıyla bazı şirketler ve şahıslar tarafından danışmanlık hizmeti verildiği yönünde tespitlere ulaşılmıştır. Ayrıca soruşturmada elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında, şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular da soruşturma dosyasına yansımış olup, bu husustaki inceleme çok yönlü olarak devam etmektedir.

-Bu kapsamda 20/09/2026 tarihinde 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde arama işlemleri gerçekleştirilmiş, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verilmiştir. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmektedir."a