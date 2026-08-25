Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyon: 54 gözaltı kararı, 11 şirket ve 3 derneğe kayyum atandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürüttüğü 3'üncü dalga operasyonu kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyım atanmasına karar verildi.
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Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği öğrenildi.