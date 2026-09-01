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Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne ilişkin Eski Bakan İdris Naim Şahin ifadeye geldi

Alihan Kuriş Suç Örgütü hakkında başlatılan soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ankara Adliyesi'ne ifade vermeye geldi.

Haber Merkezi
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Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne ilişkin Eski Bakan İdris Naim Şahin ifadeye geldi
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Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında, Ankara Adliyesi'nde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veriyor.

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuruldu. Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifade veriyor.

Şahin, Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'ne protokol kısmından giriş yaptı. Soruşturma kapsamında, Şahin adına tahsisli aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.

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