Gözaltına alınan Alihan Kuriş tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" faaliyetleri kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli, mevcutlu olarak Başsavcılıkta hazır edildi.

İfadeleri alınan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 38 şüpheliden, Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğur Pakcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Usul ve Muhammet Karaköse'yi tutukladı.

Şüphelilerden, Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Ömer Yılmaz, Ahmet Efe, İsmail Hakkı Akgün ve Selman Süleyman

Keşkekçi hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

Gizli bölmede yakalandı

Kuriş, gözaltı kararının uygulanması sırasında ikametgahında bulunamadı. Cep telefonunu evde bırakıp başka bir adrese geçtiği ve burada gizli bir bölmede saklanırken yakalandığı bildirildi.

Çok sayıda silah ele geçirildi

Aramalarda yüklü miktarda döviz, altın, ziynet eşyası, ruhsatsız silahlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in adresinde de çok sayıda tabanca ve mühimmat bulunduğu açıklandı.