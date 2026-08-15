Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İki ilde 191 gayrimenkul

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Resmi kayıtlarda yapılan incelemede, aile üyelerinin üzerine kayıtlı İstanbul ve Sakarya'da toplam 191 gayrimenkul bulunduğu belirlendi.

Mal varlığının büyük bölümü anne Kuriş'in üzerine kayıtlı

Sabah'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre, aileye ait gayrimenkullerin önemli bölümünün Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına kayıtlı olduğu belirlendi.

Tapu kayıtlarına göre Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerinde 138, hayatını kaybeden Mahmut Sabri Kuriş'in üzerinde 26, Alihan Kuriş'in üzerinde ise 14 taşınmaz bulunuyor.

Aile üyelerinin üzerine kayıtlı taşınmazlar arasında konut, arsa, tarla, ofis ve iş yerlerinin bulunduğu kayıtlara geçti.

İstanbul'daki taşınmazlar dikkat çekti

Dosyada yer alan gayrimenkuller arasında İstanbul'daki konut ve arsalar da yer aldı.

Kadıköy ilçesine bağlı Erenköy semtinde dubleks mesken ve daire bulunduğu belirlenirken, Üsküdar'ın Altunizade semtindeki taşınmazlar da kayıtlarda yer aldı. Altunizade'de 9 bin 31 metrekarelik alanda ahşap ev ile 922 metrekarelik arsa üzerinde dört katlı apartmanın bulunduğu tespit edildi.

Kısıklı'da ise bahçeli ahşap evler ve arsaların aile adına kayıtlı olduğu bildirildi.

Sakarya'da tarla ve ticari mülkler bulunuyor

Ailenin Sakarya'daki taşınmazları arasında da geniş yüzölçümlü tarla ve ticari nitelikteki mülkler yer aldı.

Serdivan ilçesinde 21 bin 432 metrekarelik tarla ve ahşap evin aile adına kayıtlı olduğu belirlenirken, Erenler ilçesinde üç katlı ofis, iş yeri ve arsanın bulunduğu ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında tapu kayıtlarında yer alan söz konusu taşınmazların nasıl edinildiği ve alımlarında kullanılan finansal kaynakların incelenmesine devam edildiği belirtildi.