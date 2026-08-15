Alihan Kuriş'in para trafiği deşifre oldu: MASAK raporunda 66 milyar liralık hareket

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168 sayfalık raporda şirketlerin 66 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacmine ulaştığı, yurt içi ve yurt dışındaki hesaplarla yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği ve kaynağından şüphe duyulan bazı finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Çok sayıda ülkede para trafiği

Raporda, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeyle gerçekleştirilen para hareketlerinin yanı sıra şirketler arasındaki yüksek tutarlı çift yönlü transferler, yüksek miktarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri ile yurt dışından gelen paraların kısa süre içerisinde nakit çekilmesi veya başka şirketlere aktarılması incelendi.

Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı. Şirket hesaplarına aynı dönemde 17,26 milyar lira para girişi ve 18,32 milyar lira para çıkışı gerçekleşirken, toplam 26 milyar 213 milyon liralık nakit yatırma ve 4 milyar 415 milyon liralık nakit çekme işlemi kayıtlara geçti.

66 milyar liralık işlem hacmi ve yurt dışına milyarlarca liralık transfer

MASAK raporunda Güleryüz Kuyumculuk'un nakit hareketlerine ilişkin yıllara göre işlemler de yer aldı. Buna göre şirket tarafından 2023'te 2 milyar 89 milyon lira nakit yatırılırken, 1 milyar 556 milyon lira nakit çekildi. 2024'te ise nakit yatırma tutarı 1 milyar 417 milyon lira, nakit çekme tutarı 826 milyon lira olarak kaydedildi.

Raporda İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yabancı ülke bağlantılı para hareketleri de incelendi. Şirketin 1 milyon lira ve üzerindeki yabancı ülke bağlantılı işlemleri dikkate alındığında, yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışlarının yaklaşık 8 milyar liraya ulaştığı belirtildi.

Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 lira para çıkışı gerçekleşirken, bu ülkeden 189 milyon 358 bin lira para girişi olduğu tespit edildi. Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışı 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 lira olurken, bu ülkeden yaklaşık 18 milyon lira para girişi kaydedildi.

MASAK raporunda İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas ve İspanya'nın yanı sıra İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya ve Arnavutluk gibi ülkelerdeki hesaplara da para çıkışlarının gerçekleştirildiği belirtildi.

18 Kasım 2025'te kurulan ve 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira sermayesi bulunan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ'nin ise MASAK'ın bankacılık kayıtlarında görülen toplam işlem hacminin yalnızca 34 bin 176 lira seviyesinde kaldığı tespit edildi.

Şirketin brüt ve net satışlarının sıfır göründüğü, herhangi bir mal alış veya satış kaydının bulunmadığı belirtildi. Şirket sermayesinin büyük bölümünün "bağlı ortaklıklar" hesabının finansmanında kullanıldığı, ancak VEDOP ve GİB kayıtlarından şirketin ortak olduğu şirkete ulaşılamadığı aktarıldı. Çok yüksek sermayeye rağmen aktif ticari hayatının bulunmadığı belirlenen şirket için raporda bu durumun "oldukça dikkat çekici" olduğu ifade edildi.

Dubai'den gelen milyonlar kısa sürede nakde çevrildi

MASAK raporunda Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin hesaplarındaki yurt dışı kaynaklı yüksek tutarlı döviz hareketleri de yer aldı.

Temmuz 2018'de FIDATO General Trading tarafından şirket hesabına birer gün arayla 2,5 milyon dolar ve 2,6 milyon dolar gönderildi. Ertesi gün hesaptan 2,6 milyon dolar, 1 milyon 183 bin 550 dolar ve 1 milyon 316 bin 450 dolar tutarında nakit çekildi.

12 Ocak 2017'de "Shanghai Omega FZE" kaynaklı olarak hesaba 2 milyon 365 bin dolar giriş olduğu, ertesi gün ise buna yakın tutarda nakit çekildiği kaydedildi. 26 Eylül 2019'da FIDATO'dan 2 milyon 250 bin dolar gelirken, dört gün sonra İstanbul Hisar Turizm'e 1 milyon 800 bin dolar, Çamlıca Basım Yayın'a ise 450 bin dolar transfer edildi.

Şirket hesabına 15 Kasım 2022'de "Nurettin Kaya teslimatı olarak nakit yatırılan" açıklamasıyla 989 bin 800 dolar karşılığı 18 milyon 392 bin lira yatırıldı. Söz konusu tutarın ertesi gün bir enerji şirketine "GES için panel alımı ön ödemesi" açıklamasıyla gönderildiği belirtildi. 7 Kasım 2023'te yatırılan yaklaşık 1 milyon doların da aynı enerji şirketine aktarıldığı kaydedildi.

İstanbul Hisar Turizm'in hesaplarında 2017-2024 döneminde çok sayıda yüksek tutarlı nakit yatırma işlemi bulunduğu belirtildi. Bazı dolar cinsi nakit girişlerinde "ortak İrfan Yılmaz adına yatırılan" ve "Ortak İrfan Yılmaz teslimatı olarak nakit yatırılan" açıklamalarının kullanıldığı tespit edildi.

25 Haziran 2024'te 2 milyon dolar, 31 Temmuz 2024'te 1,2 milyon dolar, 4 Ocak 2024'te 1 milyon dolar ve Aralık 2023'te farklı tarihlerde iki ayrı 1 milyon dolarlık nakit yatırma işlemi gerçekleştirildiği rapora yansıdı.

Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar AŞ'nin hesaplarındaki milyarlarca liralık nakit hareketlerinde ise "Abdullah Özcan Yavuz teslimatı", "Abdullah Özcan Yavuz tarafından yatırılan" ve "Abdullah Özcan Yavuz adına Kasım Arınç tarafından yatırılan" açıklamalarının kullanıldığı görüldü.

Raporda, özellikle 2024 yılında ortaya çıkan yüksek tutarlı nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine işaret edildi.

MASAK raporunda "yoğun bağlantı" tespiti

MASAK kayıtlarında Ümran Eğitim AŞ'nin 2017-2026 döneminde 1 milyar lirayı aşan para girişi ve yüz milyonlarca liralık para çıkışı gerçekleştirdiği görüldü. Hesaba yatırılan nakitlerin veya dernek ve vakıflardan gelen paraların ardından aynı gün ya da takip eden günlerde başka şirketlere transfer edildiği belirtildi.

Raporda ayrıca 1 Haziran 2026'da Mehmet Toktaş'a 9 milyon 300 bin liranın "46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi" açıklamasıyla gönderildiği, ertesi gün aynı tutarın Ümran Eğitim hesabına "yanlış para transferi" notuyla iade edildiği tespit edildi. Daha sonra Ahmet Seven'e aynı miktarda paranın "Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi" açıklamasıyla gönderildiği aktarıldı.

Aynı günlerde şirket hesabına milyonlarca liralık peş peşe nakit girişleri ve farklı kişilere yüksek tutarlı para çıkışları yapıldığı da raporda yer aldı.

Soruşturmayla bağlantılı Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacminin yaklaşık 567 milyon lira olduğu belirtildi. Vakıf hesaplarına gelen paralar, nakit yatırılan tutarlar ve "bağış" açıklamalı para girişlerinin daha sonra çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferlerle gönderildiği kaydedildi.

Bu kapsamda vakıftan Ümran Eğitime 142 işlemde yaklaşık 52,1 milyon lira, Yavuzlar Grup İnşaat'a ise 83 işlemde yaklaşık 38,9 milyon lira gönderildi.

MASAK raporunda Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı başta olmak üzere incelenen kuruluşlar arasında banka transferleri ve mal alış-satış kayıtları bakımından "yoğun bağlantılar" bulunduğu tespitine yer verildi.

İncelenen şirketlerin önemli bölümünde özellikle 2020 sonrasında, daha belirgin biçimde ise 2022'den itibaren finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış tutarlarında ciddi artış yaşandığı bildirildi.

Şirketlerin ödeme kuruluşlarından para alması, yüksek nakit sirkülasyonu, ortaklar tarafından gerçekleştirilen ve kaynağı izaha muhtaç nakit girişleri ile bu paraların kısa süre içerisinde başka şirketlere aktarılması, raporda ortak özellikler olarak sıralandı.

MASAK raporunda, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" ile ilişkili şirket ve kuruluşlara yönelik incelemede, "kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe oluştuğu" değerlendirmesi yapıldı.

49 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Ağustos'ta "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 33'ünün yakalandığı bildirildi.

Başsavcılık, soruşturmanın "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından yürütüldüğünü açıkladı.