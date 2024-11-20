Alışveriş merkezinde köpek kavgası: Güvenlik görevlisi müşteriyi ısırdı

Olay, Nilüfer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

İddiaya göre, kız arkadaşıyla gezmek için AVM'ye gelen kişi x-ray cihazından geçtikten sonra kız arkadaşını köpekle geldiği için içeri almayan güvenlikle tartışmaya başladı.

Hızla artan tansiyon sonrası taraflar bir anda kavgaya tutuşunca tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Destek ekibin gelmesiyle yere düşürülen şahsın bu kez de güvenlik tarafından bacağı ısırıldı.

O anlar kameraya yansırken, taraflar bir süre sonra uzlaşıp birbirlerinden şikayetçi olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.