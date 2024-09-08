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Alışveriş merkezinde yangın paniği: 2 otel boşaltıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Haber Merkezi
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Alışveriş merkezinde yangın paniği: 2 otel boşaltıldı
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Ahmet Paşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı hırdavat, hediyelik eşya ve züccaciye satılan alışveriş merkezinin depo bölümünde çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.

Yangın nedeniyle alışveriş merkezinin yanında bulunan 2 otel boşaltıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

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