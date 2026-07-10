Aliyev, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar ile görüştü

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, Baykar Teknoloji'nin Azerbaycan'da yürüttüğü projeler hakkında kendilerine bilgi arz ettim. Nazik kabulleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Can Azerbaycan ile birliğimiz ve kardeşliğimiz baki olsun." ifadelerini kullandı.