Alkol pahalı diyerek 800 TL'lik yüzey temizleyiciyi içti, hastanelik oldu! Sözleri şok etti
İstanbul Arnavutköy'de alkol fiyatlarını pahalı bulan O.G. (72), internetten sipariş ettiği 800 TL'lik yüzey temizleyici içerek hastanelik oldu. O.G.'nin doğal karışım diye belirttiği yüzey temizleyiciyi daha öncede defalarca kez içtiği ve sipariş ettiği 5 litrelik karışımın 15 gün kendisini idare ettiğini söylediği öğrenildi.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki O.G., dün akşam saatlerinde mide ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan çalışmalar doğrultusunda şahsın yüzey temizleyici içtiği, maddenin tepkimeye girmesi sonucunda rahatsızlandığı tespit edildi.
Polis ekipleri, doktorların şüphesi üzerine şahsın hastanede ifadesine başvurdu. Yapılan sözlü ilk ifadede O.G. polis ekiplerine, alkol fiyatlarının pahalı olması nedeniyle yaklaşık 6 aydır internetten sipariş ettiği ve içerisinde alkol olduğunu belirttiği bir yüzey temizleyici içtiğini, aldığı 5 litrelik yüzey temizleyicinin kendisini 15 gün idare ettiğini belirtti.
Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hastanedeki işlemleri devam ediyor.