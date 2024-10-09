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Alkollü mekanlardaki servis malzemelerine kullanım kısıtlaması: Resmi Gazete’de yayımlandı

Açık alkollü içki satış izni bulunan işletmelerde, alkollü içki servisi ve tüketimi için kullanılan servis malzemelerinin, başka amaçlar için kullanımı sınırlandırıldı.

Haber Merkezi
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Alkollü mekanlardaki servis malzemelerine kullanım kısıtlaması: Resmi Gazete’de yayımlandı
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Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Açık Alkollü İçki Satış Belgesini Haiz İşyerlerinde Kullanılan Servis Amaçlı Materyallere İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, açık alkollü içki satış belgesine sahip içki tüketim noktalarında, üzerinde alkollü içki marka, amblem ve logolarına yer verilebilecek servis amaçlı materyallerin kullanımına ilişkin sınırlar belirlendi.

Alkollü içki servisi dışında kullanılamayacak

Buna göre, söz konusu iş yerlerinde bulunan, piyasaya arz ambalajı bozulan alkollü içkilerin tüketiciye servisinde kullanılan cam veya sair malzemeden yapılmış bardak, kadeh, sürahi ya da karaf gibi servis kaplarında, alkollü içkilerin piyasaya arz ambalajının tüketim öncesinde bozulmasında kullanılan açacaklar ve tirbuşonlarda, alkollü içkilerin tüketiciye servisinde kullanılan tepsiler ve buz kovalarında, bira tipi alkollü içkinin servise hazır hale getirilerek servis kaplarına doldurulmasında kullanılan musluk düzeneklerinde, servis tezgahlarında bulundurulan alkollü içkilere özel paspaslarda ve alkollü içki karışımlarının hazırlanmasında kullanılan kap, ölçek ve çubuklarda alkollü içki marka, amblem veya logolarına yer verilebilecek.

Ancak söz konusu materyaller, alkollü içki servisi ve tüketimi haricinde herhangi bir amaçla kullanılamayacak.

Bu materyallerin üzerinde, yalnızca piyasaya arzına izin verilmiş alkollü içkilerin orijinal arz ambalajında yer alan marka, amblem veya logolar kullanılabilecek.

Servis materyallerinin üzerinde, belirtilen nitelikte marka, amblem veya logo dışında alkollü içkilere ilişkin herhangi bir ibare ya da açıklamaya yer verilemeyecek.

Para cezası uygulanacak

Aykırı servis materyali kullanımı, teşvik edici içerikte ve reklam mahiyetinde kabul edilerek idari para cezası uygulanacak.

Tebliğ, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

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