Alman basınından dikkat çeken itiraf: Avrupa, Türkiye’nin yeşil pasaportuna müdahale edemiyor

Almanya’nın saygın gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung, Türkiye’nin yeşil pasaport uygulamasıyla Avrupa Birliği’ne yönelik vizesiz geçiş dengesini nasıl yönettiğini ele aldı.

Haberde, Ankara’nın özel pasaportlar aracılığıyla Avrupa’ya vizesiz giriş hakkını kendi inisiyatifiyle belirlediği, bu uygulamanın ise Brüksel açısından da pratik bir denge unsuru olarak görüldüğü ifade edildi.

Türkiye yeşil pasaportla geniş bir kesime AB’ye vizesiz giriş sağlıyor

Haberde, Türkiye’nin yeşil pasaport olarak bilinen özel pasaportlar aracılığıyla Avrupa Birliği’ne vizesiz giriş yapabilecek geniş bir kesimi zaten kapsadığına dikkat çekildi. Devlet memurları, belediye başkanları, akademisyenler, avukatlar, denetçiler ve yüksek ihracat hacmine sahip şirket temsilcileri ile ailelerinin bu haktan yararlandığı hatırlatıldı.

Gazeteye göre Avrupa Birliği, yeşil pasaport sayısı ve kapsamı konusunda Türkiye’den daha fazla şeffaflık talep etse de bu konuyu sert bir krize dönüştürmekten özellikle kaçınıyor. Diplomatik çevrelerde durumun “bilinçli şekilde muğlak bırakıldığı” yorumu öne çıktı.

Yeşil pasaport sayısı normal pasaportları geride bıraktı

Frankfurter Allgemeine Zeitung, AB’nin temmuz ayında Türkiye’ye teknik görüşmeleri yeniden başlatma teklifinde bulunduğunu yazdı. Haberde, yeşil pasaport sayısına ilişkin net bir rakam bulunmadığına dikkat çekildi. Alman gazetesi, 2019’da 1,7 milyon olarak paylaşılan rakamın, sonraki yıllarda ciddi biçimde arttığını ve 2023’te 1,8 milyon yeni yeşil pasaport basıldığını aktardı. Temmuz 2024 itibarıyla yeşil pasaport sayısının normal pasaportları geçtiği bilgisine yer verildi.

Avrupa geri adım atmıyor

Haberde, AB ülkelerinin bu pasaportları tanımama yetkisine sahip olduğu ancak şimdiye kadar hiçbir ülkenin bu yönde bir karar almaya cesaret edemediği anımsatıldı.

Göç uzmanı Gerald Knaus’un değerlendirmesine yer verilen haberde, yeşil pasaport sahiplerinin iltica başvurusu yapmaması ve kalış sürelerini aşmamasının Avrupa’yı rahatlatan temel unsur olduğu ifade edildi.

“Tipik bir Türkiye-Avrupa dengesi”

Frankfurter Allgemeine Zeitung, mevcut durumu “tipik bir Türkiye-Avrupa dengesi” olarak tanımladı. Avrupa tarafının, sınırlı bir vizesiz geçiş karşılığında, siyasi açıdan riskli vize serbestisi tartışmasından uzak durduğu vurgulandı. Aynı zamanda bu sistemin, zaten yoğun olan konsolosluklar üzerindeki baskıyı azalttığına değinildi. Alman basınına göre Türkiye, vize serbestisi için gerekli kriterleri yerine getirmiş olsa da, süreci kendi lehine zamana yaymayı tercih ediyor.