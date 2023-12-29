Alman Die Welt: Türkiye'ye ambargo ters tepti, kendi savaş uçaklarını yapıyorlar

Alman Die Welt gazetesi ekonomi yazarı Gerhard Hegmann tarafından kaleme alınan analizde ANKA-3 insansız savaş uçağının ilk uçuşu üzerinden Türkiye'nin savunma sanayii konusunda Batı’dan bağımlılığını azaltma etme yolunda hızla ilerlediği ve Batı’nın özellikle de ABD ve Almanya'nın Türkiye'nin savunma sanayii geliştirme projesinin hızını kesme girişimlerinin başarısız olup tam aksine ters teptiğini vurguladı.

Teknolojik açıdan başarılı

Hegmann, yazısında şunları ifade etti:

“Birkaç yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin silahlanmasını emretti. Program, mevcut savaş uçağı tanıtımından anlaşılacağı üzere teknolojik açıdan başarılı. Batı'nın hesaplarının işe yaramadığını gösteren çok şey var.

Türklerin halletmesi gereken en önemli konu olarak jet motor geliştirme konusu kaldı, ancak orda da hızla ilerliyorlar

KAAN ile bugünlerde belki ANKA-3 ile çifte şov yapılamadı. Ama ülkenin prestij projesi olan KAAN'ın önümüzdeki günlerde yapılacak Paris Havacılık Fuarı'na uçar şekilde katılacağı kesin gibi."