Alman Dışişleri: Böcek ailesinin ölümünü yakın takipteyiz

9 Kasım'da Hamburg'dan İstanbul'a tatile gelen dört kişilik Böcek ailesinin zehirlenme şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi, geçen yıl Erasmus programıyla İstanbul'a gelen ve Kadıköy'de kaldığı evde fenalaşarak hayatını kaybeden 21 yaşındaki Marlene P.'nin olayını Almanya'da yeniden gündeme getirdi.

Marlene'nin anne ve babası, Böcek ailesinin ölümünün kamuoyunda ve medyada geniş yankı bulması sayesinde, geçen yıl yine zehirlenme sonucu öldüğü belirtilen kızlarının davasının da nihayet çözülmesini ve sorumlulardan hesap sorulmasını talep etti.

DW Türkçe'den Elmas Topcu'nun haberine göre ARD televizyonuna konuşan anne Astrid ile baba Göran P., soruşturmanın yanlış yönde yürütüldüğünü söyleyerek, kızlarının ölümüne dair adli tıp raporunun kendilerine ancak geçen ağustos ayında ulaştığını belirtti.

Aile ayrıca, olaydan sorumlu kimsenin hâlâ tespit edilemediğini, Almanya ve Türkiye'de paralel biçimde soruşturmalar yürütülmesine rağmen bugüne kadar iki ülke yetkilileri arasında bir iş birliği sağlanamadığını anlattı.

Astrid ve Göran P., kızlarının ölümünden kısa süre sonra bile kaldığı evde böcek ilacı kullanıldığına dair ipuçları olduğunu belirtirken, avukatları Hakan Hakeri de "Eğer bu vaka bir yıl önce daha hızlı aydınlatılmış olsaydı, belki o dört kişi ölmeyecekti" dedi ve Marlene davasının daha hızlı çözülmesi halinde başka zehirlenme olaylarının belki de önüne geçilmiş olabileceğini ifade etti.

Avukat Hakeri, Marlene'nin davasında da başlangıçta gıda zehirlenmesi üzerinde durulduğunu belirterek, ağustos ayında hazırlanan otopsi raporunda ise zehirlenme sonucu öldüğü sonucuna varıldığını aktardı.

İddialara göre, genç kadının İstanbul'da kaldığı dairenin alt katındaki bir dairede tahtakurularına karşı kimyasal ilaçlama yapıldı. Sadece Marlene değil, yine Erasmus öğrencisi olan ev arkadaşları da zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı: Başkonsolosluk olayı takipte

Marlene'nin ailesi ne Türk ne de Alman makamlarından evlatlarının ölümünden sonra destek gördüklerini söylüyor. Ancak Böcek ailesinin ölümünde ise Alman makamları Türk yetkililerle yakın temas hâlinde.

DW Türkçe'nin Böcek ailesinin ölümü vesilesiyle sorular yönelttiği Almanya Dışişleri Bakanlığı cevabında, "İstanbul'daki Alman Başkonsolosluğu, hayatını kaybeden ailenin yakınları ve yerel makamlarla yakın temas halindedir" dedi. Bakanlık, "kişilik haklarının zedelenebileceği" gerekçesiyle mağdurların yakınlarına dair detaylı bilgi vermedi.