Alman kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye için enflasyon tahmini!

Scope Ratings’in yerel seçim sonrası Türkiye'ye ilişkin hazırladığı raporda, Türkiye’nin kredi notu açısından en önemli zayıflığın enflasyon olduğu bildirildi. Bununla birlikte yüksek enflasyonunun seçim sonuçlarının temel belirleyicisi de olduğu yorumunu yapan Scope Ratings analistleri, bu durumun para politikasındaki kısıtlayıcı duruşun devam etmesini destekleyebileceğini ifade etti.

Öte yandan, Scope Ratings analistlerine göre yerel seçim sonuçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen yılki para politikası ekseni doğrultusunda enflasyonu hedeflemeye devam edeceği yönündeki görüşü destekledi.

Türkiye'nin kurumsal gücü desteklendi

Scope Ratings, değerlendirmesinin devamında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarını kabul etmesinin ülkenin kurumsal gücünü desteklediği üzerinde dururken, demokratik sürecin aynı çizgide devam etmesi durumunda yatırımcı güveninin de artacağını öngördü.

TL daha değerli hale geldi

Scope Ratings analistleri, yüksek politika faizinden dolayı TL cinsi varlıkların ise artık yabancı yatırımcılar için daha cazip hale geldiğini ve mevcut koşulların daha fazla yatırımın önünü açabileceğini söyledi.

2025'de yüzde 25 faiz öngörülüyor

Scope Ratings analistleri, Türkiye’de sıkı para politikasının devam ettiği varsayımı altında enflasyonun ise bu yıl ortalama yüzde 60 seviyesinde gerçekleşeceğini ve bir sonraki yıl yüzde 25 seviyesine gerileyebileceğini tahmin etti. Bununla birlikte analistler, döviz kurundaki volatilitenin ve ücret artışlarının enflasyon üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi.