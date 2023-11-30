Alman SDP Sözcüsü: Türkiye'ye Eurofighter tedariki gündemimizde yok

Türkiye'nin Eurofighter satın alma niyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Kasım'daki Berlin ziyaretinden hemen önce, Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından gündeme getirilmişti. Güler, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında Eurofighter satın almak istediklerini, İngiltere ve İspanya'nın bu talebe olumlu baktıklarını ancak Almanya'nın ikna edilmesi gerekeceğini söylemişti.

Erdoğan konuyu Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'deki ortak basın toplantısında da, dolaylı ifadelerle gündeme taşımış, Almanya'nın NATO müttefik olarak Türkiye'ye savunma sanayii ihracatında kısıtlama uygulamaması gerektiğine işaret etmişti.

Bir Alman gazeteci ise bunun üzerine Scholz'a, "Türkiye Cumhurbaşkanı az önce silah ihracatında herhangi bir kısıtlama istemediğini söyledi. Türkiye 40 adet Eurofighter istiyor. Almanya bu şartlar altında bu silah ihracatını kabul edecek mi?" sorusunu yöneltmişti.

Scholz soruyu yanıtsız bırakırken, Erdoğan "Eurofighter konusunda Almanya verir veya vermez… Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz" görüşünü açıklamıştı.

Türkiye konuyu sürekli gündemde tutmasına rağmen, Olaf Scholz, 40 Eurofighter Typhoon savaş uçağı için herhangi bir açıklama yapmadı.

Bunun, İsveç'in NATO üyeliği ile alakası yok

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da üyesi olduğu koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid ise DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'ye savaş uçağı tedarikinin gündemde olmadığını söyledi.

Alman Hükümet'in savunma sanayii ihracatında kısıtlayıcı bir politika izlediğine dikkat çeken Schmid, şunları kaydetti:

"Bu politikamız, değişen güvenlik politikaları ve güvenlik politikalarındaki yeni sınamalarla tezat oluşturmuyor. Avrupa'nın savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi kesinlikle gereklidir ve bu yöndeki çalışmalar aktif bir şekilde sürdürülmektedir. Bunu yaparken, yakın olduğumuz müttefiklerimiz ve ortak değerleri paylaştığımız partnerlerimizin ihtiyaçları dikkate alınmakta. Somut olarak durum şu: Türkiye'ye savaş uçağı tedariki gündemde yer almıyor. Bu konunun İsveç'in NATO üyeliği ile ilişkilendirilmesi kesinlikle reddedilmelidir."

"Olumlu karar alınırsa Federal Meclis'e bildiririz"

Öte yandan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, haftalık basın toplantısında "Erdoğan'ın Berlin'deki görüşmelerinde Eurofighter konusu görüşüldü mü? İngiltere ve İspanya'nın Türkiye'ye Eurofighter satışından yana oldukları, Almanya'nın bunu bloke ettiği iddia ediliyor. Bu iddialar hakkında ne söyleyeceksiniz?" sorusunu yanıtladı.

Sözcü Hebestreit, "Benim katıldığım görüşmelerde bu konu gündeme gelmedi" yanıtını vermekle birlikte, "Scholz'un Erdoğan ile baş başa görüşmesinde konunun gündeme gelmiş olabileceği ihtimalini dışlayamam. Ama zaten bildiğiniz gibi ilkesel olarak bu tür gizli görüşmeler hakkında açıklama yapmıyoruz" dedi.

Ayrıca Alman hükümetinin savunma sanayii ihracatı ile ilgili olarak son derece kısıtlayıcı bir politika izlediğine vurgu yapan Hebestreit, "Her zaman bize iletilen, incelediğimiz, sonra reddettiğimiz ya da tekrar incelediğimiz talepler olduğunu biliyorsunuz. Ayrıca bu tür konuların bir komitede görüşüldüğünü ve yürürlükteki yasalar nedeniyle bu görüşmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmediğini de biliyorsunuz. Olumlu bir karar alınması halinde önce Federal Meclis bilgilendiriliyor" diye konuştu.