Alman ve AB vizesi karaborsaya düştü: Fiyatlar 5 bin Euro’ya kadar çıkıyor

Almanya ve AB vizesinde yaşanan sıkıntılar vatandaşların tepkisini çekiyor. Türkiye’den gelen taleplerin çoğu karşılık bulmazken, sık seyahat edenlere uzun vadeli vize verileceği yönündeki sözler de tutulmadı.

Randevu şansı bulan öğrenciler ve iş insanları bile artık sadece 3 veya 5 günlük vizeler alabiliyor. Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Alman vizesi için bekleme süresi ortalama 11 ayı geçerken, bu durum ciddi bir insan hakları sorununa dönüştü. Düğün, cenaze, iş görüşmesi veya önemli toplantılar için randevu almak isteyenler gitmekte zorlanıyor; öğrencilerin eğitimleri aksıyor ve aile birleşimleri gecikiyor.

Randevular karaborsanın eline geçti

2005’ten önce, konsolosluklar önünde kuyruklar vardı ve Türk basınının ısrarları üzerine randevu sistemine geçildi. Ancak, yıllar sonra bu kez randevular karaborsanın eline geçti. Kuyruklardan daha beter bir durum doğdu.

Turlar ya da çeşitli toplu başvurularla randevuları ele geçirenler, her bir randevuyu 250 ile 5000 Euro arasında satıyor. 'Altın', 'Platin', 'VIP' randevu adı altında, iDATA’ya yönlendirilen başvurulardan paralar alınıyor. Üstelik randevu gerçekleşse bile vize alma garantisi bulunmuyor.

AB, Türkiye’yi kendi sistemine göre zorluyor

Türkiye’deki Alman Büyükelçiliği bu krizi çözemiyor. İnternet sitelerine "Yoğunluk nedeniyle uzun sürecek“ gibi, 5 yıldır tekrarlanan açıklamalar konuluyor. İki ülkenin yetkilileri de konuyu yanlış noktalardan ele alıyor ve biometrik pasaport gibi ayrıntılarla uğraşıp „Aday üye olan Türkiye’nin vatandaşlarının AB’ye vizesiz seyahat hakkını“ arada kaynatıyor ya da tamamen unutturuyor. Yani, AB bizi yine bir şekilde kandırdı ve kendi sistemini dayatmış oldu, karşılığında da bir şey vermedi.

“AB fişlemesi” devreye girecek

Biometrik pasaportlar AB’ye girişte bir avantaj olarak lanse edilse de, gerçekte sadece pasaport kuyruğunda bekleme süresini kısaltma ihtimali sunuyor. Bunun dışında ciddi bir faydası yok. Üstelik, AB’ye girecek her Türk vatandaşı artık sistematik olarak kayda alınacak; adeta bir “AB fişlemesi” devreye girecek. Giriş ve çıkış zamanları bilgisayar sistemine işlenecek ve herhangi bir soruşturma durumunda bu kayıtlar yetkililerin karşısına çıkarılacak.

Hukuki sonuçlar doğuracak

Bu durum ülkeler arası vergi hukuku, oturma izinleri, yabancılar hukuku, iltica hakkı, siyasi ya da adli takibat, sosyal yardımlar, emeklilik hakları gibi konularda hukuki sonuçlar doğuracak. Her geçen gün AB’nin yenilikleri bu şekilde hayata geçirilirken, yıllardır Türkler’e uygulanan vizenin sertleşmesi de bununla tam bir zıtlık oluşturmaya devam ediyor.