Almanya ABD'den Tomahawk füzeleri satın alacak
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin ABD'den Tomahawk seyir füzeleri satın alacağını ve bu sistemlerin Almanya'da konuşlandırılacağını açıkladı. Merz, adımın ülkenin savunmasındaki stratejik bir açığı kapatacağını söyledi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, NATO Zirvesi kapsamında ABD ile varılan mutabakat doğrultusunda Almanya'nın Tomahawk seyir füzeleri satın alacağını açıkladı.
Merz, söz konusu füzelerin Almanya'da konuşlandırılacağını belirterek, "Böylece savunmamızdaki önemli bir stratejik boşluğu kapatıyoruz" dedi.
NATO Zirvesi'nin beklentilerin üzerinde olumlu sonuçlar verdiğini ifade eden Merz, Avrupa ülkelerinin savunma alanında daha fazla sorumluluk üstlenme konusunda ortak irade ortaya koyduğunu söyledi.
NATO'nun transatlantik bir ittifak olmaya devam edeceğini vurgulayan Merz, "Kendi güvenliğimizden öncelikle biz sorumluyuz" ifadelerini kullandı.
Savunma harcamaları artırılacak
Merz, Almanya'nın savunma harcamalarını hedeflenenden daha erken bir tarihte gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'i seviyesine çıkaracağını açıkladı.
Ayrıca ABD'den alınacak sistemlerin yanında Avrupa'da geliştirilecek savunma sistemlerine de yatırım yapacaklarını belirtti.