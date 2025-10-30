Almanya Başbakanı Friedrich Merz Türkiye'de

  1. Ekonomim
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Merz'i Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merz’in gerçekleştireceği görüşmede, Türk-Alman ilişkileri, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci ve iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alınacak.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i Türkiye’ye gelişinde Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg karşıladı.

Külliye’de kritik görüşme yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak görüşmelerde, Türk-Alman ilişkilerinin yanı sıra Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci, küresel ve bölgesel güvenlik önlemleri ile iki ülkenin iş birliğini güçlendirecek adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Almanya’dan üst düzey ziyaret mesajı

Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul’un ardından Başbakan Merz’in gelişine ilişkin, “Kısa süre içinde Almanya’dan iki üst düzey ziyaret... Yakın Alman-Türk ortaklığının önemli bir göstergesi.” ifadelerini kullandı.

Sorg, paylaşımında ayrıca, “Bu anlamlı bayramında Almanya’dan üst düzey bir ziyaret: Türkiye’ye hoş geldiniz Merz.” mesajını paylaştı.

