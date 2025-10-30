Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da: Erdoğan resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılamanın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i kabul edecek, heyetler arası görüşme sonrası Merz ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, ardından resmi yemeğe iştirak edecek.

Anıtkabir'i ziyaret etti

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Frederich Merz, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Ankara’da önce Anıtkabir’i ziyaret etti.

Atatürk’ün mozolesine Anıtkabir Komutanlığı’na bağlı askerlerin çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunan heyet, Anıtkabir önünde fotoğraf verdi. Misak-ı Milli Kulesine beraberindeki heyet ile geçen Merz, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

Almanya Şansölyesi Merz özel deftere, şunları yazdı:

"Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır. Bir devlet adamı ve vizyoner olarak ülkesini Avrupa’nın idealleriyle buluşturmuş, onu modern çağın yoluna taşımıştır. Atatürk’ün mirası, bugün de Almanya Federal Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki köklü dostlukta yaşamaya devam etmektedir. Kendisine derin saygı ve minnetle anıyorum."

Zirve öncesi önemli mesaj

Merz, Ankara’da gerçekleştireceği temaslar öncesinde X hesabından açıklama yaptı.

İki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilere işaret eden Merz, "Türkiye ile bizi özel ve çok yönlü ilişkiler birleştiriyor. Dış ve güvenlik politikaları konuları olduğu kadar göç, enerji ve ticaret alanları da" ifadelerini kullandı.

Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğine de değinerek, "Yakın ortaklığımızı daha da genişletmek istiyorum. Bunun için Ankara'dayım" ifadelerine yer verdi.

Gündemde neler var?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak görüşmelerde, Türk-Alman ilişkileri tüm yönleriyle ele alınacak. Görüşmelerde, iki ülkenin müttefik olarak Avrupa Birliği üyelik süreci, küresel ve bölgesel güvenlik konuları ile farklı iş birliği alanlarında atılacak adımların değerlendirilmesi planlanıyor.

Görüşmelerin gündeminde Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik ve SAFE programının olduğu bildirildi. Avrupa Birliği Konseyi tarafından 27 Mayıs 2025’te kabul edilen Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) programı, AB’nin, Avrupa savunma sanayii sektörünü desteklemek amacıyla tasarlanmış yeni mali aracı olarak tanımlanıyor.