Almanya Başbakanı Merz, Türkiye'de muhalefet ile görüşecek mi?

Alman hükümet sözcülerine olağan basın toplantısında Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in bu hafta gerçekleştireceği Türkiye ziyareti hakkında sorular yöneltildi.

Ekrem İmamoğlu hakkında "siyasal casusluk" suçlamasıyla verilen tutuklama kararını hatırlatan gazeteciler, "Bu tutuklama kararı Başbakan Merz'in Türkiye ziyaretini nasıl etkiliyor?" sorusunu yöneltti.

DW Türkçe'nin haberine göre gazeteciler, ayrıca Merz'in Erdoğan ile görüşmesinde bu konuyu ve Türkiye'deki insan hakları sorunlarını gündeme getirip getirmeyeceğini de sordu.

"Odakta Erdoğan ile ikili görüşme yer alıyor"

Hükümet Sözcüsü Vekili Steffen Meyer, Merz'in 30 Ekim Perşembe günü Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmede ele alınacak konular hakkında şimdiden bir açıklama yapmanın doğru olmayacağını, görüşme sonrasında hangi konuların ele alındığını memnuniyetle aktarabileceğini söyledi.

"Esas itibarıyla bu ziyaret bizim için gerçekten çok önemli" diyen Meyer, Merz'in Türkiye ziyaretinin odağında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşmenin yer aldığını kaydetti.

Steffen Meyer, Türkiye'nin sadece bir NATO müttefiki olarak değil, aynı zamanda birçok siyasi konuda da bir diyalog ortağı olarak önemli bir rol oynadığını belirtti.

Erdoğan ile Merz'in daha önce bir dizi ikili temasta bulunduklarını, Almanya Başbakanı'nın Türkiye ziyareti ile birlikte, tesis edilen bu diyaloğun devam ettirileceğini ifade eden Meyer, "Bu geziyi umutla bekliyoruz" diyerek gündemde ikili ilişkiler ve dış politikaya ilişkin bir dizi önemli konunun yer alacağını söylemekle yetindi.

Merz programında muhalefete yer ayırdı mı?

Bunun üzerine gazeteciler bir kez daha söz alarak, yeniden Merz'in Erdoğan ile insan hakları konusunu görüşüp görüşmeyeceğini ve Türkiye ziyareti esnasında muhalefet temsilcileri ile görüşme planlanıp planlanmadığını sordu.

Sözcü Vekili Meyer, bu soruyu yanıtlarken Merz'in başbakanlık görevini üstlendikten sonra Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştireceğini, bu nedenle odakta Erdoğan ile ikili görüşmenin yer almasının da çok alışılmış bir durum olduğunu savundu.

Sözlerini genel ifadeler kullanarak sürdüren Meyer, demokratik ilkeler ve insan hakları konularının ele alınmasının öngörüldüğünü, bunların Alman hükümeti için önemli olduğunu kaydetti ve "Açıkçası bu yaptığımız tüm görüşmeler için geçerli" dedi.

Hemen ardından bir gazeteci "Yani muhalefet temsilcileriyle bir görüşme olmayacağını söylüyorsunuz, değil mi?" sorusunu yöneltti.

Meyer, ısrarlı sorular üzerine "Dediğim gibi planımız, Sayın Erdoğan ile ikili görüşmenin odak noktası olması. Başka bir görüşmeden haberim yok" yanıtını verdi.

Bunun üzerine hükümet sözcülerine, Merz hükümetinin Ekrem İmamoğlu hakkında çıkarılan yeni tutuklama kararını nasıl değerlendirdiği soruldu.

İmamoğlu sorusuna hukukun üstünlüğü vurgulu yanıt

Bu soruya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Giese söz alarak yanıt verdi.

Merz'in Erdoğan ile planlanan görüşmesinde ele alınması muhtemel konulardan bağımsız olarak, bu konuya ilişkin tutumlarını aktaracağını söyleyen Giese, şunları kaydetti:

"Paralel olarak işletilen diğer süreçlerde olduğu gibi Sayın İmamoğlu aleyhine ortaya atılan iddiaların mümkün olan en kısa sürede ve şeffaf bir şekilde açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Ve sürecin hukukun üstünlüğü ilkesine dayanması gerekiyor."