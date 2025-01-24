  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Almanya Başbakanı’ndan kritik Türkiye açıklaması
Takip Et

Almanya Başbakanı’ndan kritik Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Olaf Scholz flaş bir açıklama yaptı. Scholz “AB ile Türkiye diyaloğunun yeniden başlaması için yoğun çaba sarf ettim. Bu gerçekleşti ve devam edecek. Arkasındayım”dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya Başbakanı’ndan kritik Türkiye açıklaması
Takip Et

23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimler için Sosyal Demokrat Parti’nin Erfurt kentinde düzenlenen etkinliğe katılan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, önemli bir açıklama yaptı.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendiren Scholz “AB ile Türkiye diyaloğunun yeniden başlaması için yoğun çaba sarf ettim. Bu gerçekleşti ve devam edecek. Arkasındayım” dedi.

“Demokrasimiz için iyi bir gelişme”

Almanya'daki Türk kökenli seçmenlere ilişkin Scholz, “Öncelikle, Türkiye ile bir şekilde bağlantısı olan, ya kendileri ya da ebeveynleri veya büyükanne büyükbabaları Türkiye’den gelen bu kadar çok vatandaşın Almanya’da demokratik sürece katılmasından dolayı çok mutluyum. Bu, demokrasimiz için iyi bir gelişme” dedi.

Türk-Alman ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini de değerlendiren Başbakan Scholz, şunları söyledi: Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler çok iyi. Ticaret, mal ve hizmet alışverişi artmaya devam ediyor ve rekor seviyelere ulaştı ve bunun devam edeceğini varsayabiliriz.

Beşiktaş Kırklarelispor maçında stadyum değişti!Beşiktaş Kırklarelispor maçında stadyum değişti!Spor

 

Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 24-26 Ocak 2025 indirim kataloğu yayımlandı!Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 24-26 Ocak 2025 indirim kataloğu yayımlandı!Aktüel

 

Gündem
Kartalkaya'daki yangından kurtulan afetzede anlattı: Ne bir yangın alarmı duyduk ne bir yangın yönlendirme ışığı
Kartalkaya'daki yangından kurtulan afetzede yaşadıklarını anlattı
Ali Babacan, Kartalkaya'da otel yangınına ilişkin konuştu: Belli ki sistemde açık var
Ali Babacan, Kartalkaya'da otel yangınına ilişkin konuştu: Belli ki sistemde açık var
MSB paylaştı! F-16 savaş uçakları ‘Karadeniz’ görevi için havalandı
F-16 savaş uçakları ‘Karadeniz’ görevi için havalandı
Prof. Dr. İlber Ortaylı en değerli mirasını Muğla'ya bağışladı
Prof. Dr. İlber Ortaylı en değerli mirasını Muğla'ya bağışladı
Yangında ailesini kaybeden acılı baba cenazeye ambulansla geldi
Yangında ailesini kaybeden acılı baba cenazeye ambulansla geldi
Grand Otel'in sahibi Halit Ergül adliyeye sevk edildi
Grand Otel'in sahibi Halit Ergül adliyeye sevk edildi