Almanya Başbakanı’ndan kritik Türkiye açıklaması

23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimler için Sosyal Demokrat Parti’nin Erfurt kentinde düzenlenen etkinliğe katılan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, önemli bir açıklama yaptı.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendiren Scholz “AB ile Türkiye diyaloğunun yeniden başlaması için yoğun çaba sarf ettim. Bu gerçekleşti ve devam edecek. Arkasındayım” dedi.

“Demokrasimiz için iyi bir gelişme”

Almanya'daki Türk kökenli seçmenlere ilişkin Scholz, “Öncelikle, Türkiye ile bir şekilde bağlantısı olan, ya kendileri ya da ebeveynleri veya büyükanne büyükbabaları Türkiye’den gelen bu kadar çok vatandaşın Almanya’da demokratik sürece katılmasından dolayı çok mutluyum. Bu, demokrasimiz için iyi bir gelişme” dedi.

Türk-Alman ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini de değerlendiren Başbakan Scholz, şunları söyledi: Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler çok iyi. Ticaret, mal ve hizmet alışverişi artmaya devam ediyor ve rekor seviyelere ulaştı ve bunun devam edeceğini varsayabiliriz.