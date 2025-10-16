Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan Türkiye'ye krtik ziyaret

Türkiye ile Almanya arasındaki diplomatik temaslar sürüyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüşmek üzere yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Türkiye-Almanya arasında üst düzey diyalog

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Alman mevkidaşı arasındaki görüşmede, Türkiye-Almanya üst düzey diyalog mekanizmalarının devamlılığına vurgu yapılacak. Ekonomik ve ticari ilişkilerdeki memnuniyet dile getirilirken, Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) toplantısının ve Enerji ve Maden Forumu’nun önümüzdeki dönemde düzenlenmesinin ikili ilişkilere ivme kazandıracağı belirtilecek.

Görüşmenin ana başlıkları

Bakan Fidan, Türkiye’nin Almanya ile enerji iş birliğini stratejik bir yaklaşımla geliştirme iradesini ortaya koyacak. Ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri gündemindeki konular ele alınacak ve Avrupa’da oluşturulacak güvenlik stratejilerinin NATO şemsiyesi altında eş güdüm halinde yürütülmesine verilen önem vurgulanacak. Görüşmede, savunma sanayi alanındaki ikili ortak çalışma konularına ve AB’nin Avrupa İçin Güvenlik Eylemi (SAFE) mekanizması kapsamındaki olası işbirliği imkanlarına değinilmesi bekleniyor.

Gazze’deki ateşkes sonrası gelişmeler

Orta Doğu’daki son gelişmeler de görüşmenin ana gündem maddelerinden olacak. Bakan Fidan, Türkiye’nin Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarını yakından takip ettiğini ve anlaşmanın eksiksiz şekilde uygulanmasını beklediğini ifade edecek. Fidan, yakalanan olumlu diplomatik ivmenin, Filistin meselesinin adil ve kalıcı çözümü için hizmet etmesi gerektiğini vurgulayacak ve Gazze’ye insani yardımların hızlı ve kesintisiz biçimde ulaştırılması gerektiğini dile getirecek.

Ticari ilişkiler

Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından olan Almanya ile ikili ticaret hacmi 2024 yılında 47.5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. İki ülke arasındaki kısa vadeli hedef, ticaret hacmini 60 milyar dolara ulaştırmak. Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırımlarda Almanya'nın %12'lik payla ikinci sırada yer alması da ikili ekonomik bağların gücünü gösteriyor.

Bakan Wadephul’un ziyaretini müteakip, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in de önümüzdeki dönemde Türkiye’yi ziyaret etmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.