  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Almanya: Türkiye, birçok siyasi konuda muhatap olarak önemli rol oynuyor
Takip Et

Almanya: Türkiye, birçok siyasi konuda muhatap olarak önemli rol oynuyor

Almanya'da Hükümet Sözcü Yardımcısı Steffen Meyer, Türkiye'nin sadece NATO müttefiki olarak değil, birçok siyasi konuda muhatap olarak da önemli rol oynadığını belirtti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya: Türkiye, birçok siyasi konuda muhatap olarak önemli rol oynuyor
Takip Et

Almanya'da Hükümet Sözcü Yardımcısı Steffen Meyer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in 30 Ekim'de Türkiye'de yapacağı temasları cuma günü duyurduklarını anımsatarak bunun, Şansölye Merz'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapacağı ilk ziyaret olduğuna işaret etti.

Ziyaretin merkezinde Şansölye Merz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılacak görüşme olacağını aktaran Meyer, "Esas olarak gerçekten bu ziyaret bizim için çok önemli. Türkiye sadece NATO müttefiki olarak değil, birçok siyasi konuda muhatap olarak da önemli rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Meyer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Merz'in daha önce görüşmeler yaptıklarını, şimdi de bu diyaloğu sürdüreceklerini dile getirdi.

İki ülke arasında önemli bir dizi ikili konunun bulunduğunu vurgulayan Meyer, "Dış politikada önemli olan bir dizi konu var. Elbette, Şansölye'nin son aylardaki tüm seyahatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlık savaşı zaten ön planda olan bir konu. Bu bakımdan bu seyahate umutla bakıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Merz'in ilk Türkiye ziyareti: Gündemde ne var?Almanya Başbakanı Merz'in ilk Türkiye ziyareti: Gündemde ne var?Gündem
İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da: Gündem Eurofighterİngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da: Gündem EurofighterGündem
Gündem
BUDO seferlerine olumsuz hava engeli
BUDO seferlerine olumsuz hava engeli
Necati Özkan: Casusluk suçlaması tarihin tozlu sayfalarında utanç vesikası olarak yerini alacak
Necati Özkan: Casusluk suçlaması tarihin tozlu sayfalarında utanç vesikası olarak yerini alacak
İstanbul’u şiddetli yağış ve lodos vurdu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı
İstanbul’u şiddetli yağış ve lodos vurdu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı
Minguzzi ailesini tehdit eden sanık hakkında istenen ceza belli oldu
Minguzzi ailesini tehdit eden sanık hakkında istenen ceza belli oldu
İBB’de veri sızıntısı soruşturması: 6 şüpheliye tutuklama talebi
İBB’de veri sızıntısı soruşturması: 6 şüpheliye tutuklama talebi
İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da: Gündem Eurofighter
İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da