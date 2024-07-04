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Almanya, Türkiye Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Almanya, milli futbolcu Merih Demiral'ın Avusturya maçındaki "Bozkurt" selamı şeklindeki gol sevinci nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Haber Merkezi
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Almanya, Türkiye Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
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Merih Demiral’ın EURO 2024 son 16 turu Avusturya karşılaşmasında yaptığı ‘Bozkurt’lu gol sevincinin ardından kriz derinleşti.

Almanya, milli futbolcu Merih Demiral'ın Avusturya maçındaki "Bozkurt" selamı şeklindeki gol sevinci nedeniyle Berlin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Türkiye, Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı

Almanya İçişleri Bakanı Faeser'in 'bozkurt'lu sevinç nedeniyle UEFA'dan yaptırım istemesinin ardından Merih Demiral hakkında soruşturma başlatılmıştı. Türkiye de konuyla ilgili harekete geçmiş ve Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

Ne olmuştu?

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti.

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açmıştı.

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