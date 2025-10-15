'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışına hazır' iddiası: Alman bakan Türkiye'ye geliyor

  1. Ekonomim
Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı satışı konusunda hazır olduğu iddia edilerek, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un cuma günü satış konusunu görüşmek üzere Türkiye’ye geleceği öne sürüldü. Türkiye ve Almanya, Eurofighter savaş uçağı alımını görüşeceği iddia edildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne dayandırılan haberlerde, Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda müzakereye hazır olduğunu söylediği aktarıldı.

Sözcünün, "Almanya hükümeti, Airbus'ın Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda müzakere talebine olumlu yanıt verdi. Bu uçaklar NATO çerçevesi içinde kolektif savunma amacıyla kullanılıyor" dediği belirtilen haberlerde, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un cuma günü satış konusunu görüşmek üzere Türkiye’ye geleceği öne sürüldü.

Almanya ön talebe onay vermişti

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada, Der Spiegel dergisinin Federal Güvenlik Konseyi’nin Türkiye’nin 40 adet Eurofighter savaş uçağı için yaptığı ön talebi onayladığına ilişkin habere değinerek, "Alman hükümetinin sanayiden gelen bir ön talebe olumlu cevap verdiğini teyit edebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

