Almanya, Türkiye'ye Patriot gönderiyor

Almanya Savunma Bakanlığı Haziran ayı sonundan itibaren Türkiye'de bir Patriot Hava ve Füze Savunma Görev Gücü konuşlandırılacağını açıkladı. Bakanlık tarafından dün yapılan açıklamada, NATO'nun güneydoğu kanadındaki hava savunmasına destek verecek bu gücün şimdilik Eylül ayına kadar Türkiye'de bulunacağı kaydedildi.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre, görev gücünün bir Patriot ateşleme birimi ile Schleswig Holstein eyaletinin Husum kentinde konuşlu 1. Hava Savunma Alayında görevli 150 askerden oluşması öngörülüyor.

NATO, İran savaşı nedeniyle Türkiye'deki hava savunmasını güçlendirmişti. İran'dan Türkiye'ye yönelik füzeler atılması üzerine Mart ayı ortasında Malatya'daki Kürecik Radar Üssü'nün bulunduğu bölgeye ABD ordusuna ait Patriot bataryasının konuşlandırılacağı açıklanmıştı.

Almanya Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye gönderilecek görev gücünün ABD birliklerinin yerini alacağını belirtti. Böylelikle Almanya'nın NATO hava sahasının korunmasında "adil yük paylaşımı" açısından önemli bir katkı sağlayacağı vurgulandı.

"Almanya, NATO içinde daha fazla sorumluluk üstleniyor"

Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'nın NATO içinde daha fazla sorumluluk üstlendiğine dikkati çekerek, doğu kanadında ve kuzeyindeki görevlerin ardından şimdi de Türkiye'de güneydoğu kanadının güçlendirilmesine katkı sağlanacağını ifade etti. DW Türkçe'de yer alan habere göre Pistorius, "Askerlerimizin Türk ve ABD'li ortaklarımızla birlikte çok yakın koordinasyon içinde olması, müttefiklerimizle iş birliğimizin ne kadar güvenilir bir şekilde işlediğini gösteriyor" dedi.

Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg da dün sosyal medya hesabından Türkçe olarak yaptığı açıklamada Türkiye'ye gönderilecek bir Patriot Savunma Ünitesi ve 150 asker ile Alman ordusunun "önemli bir NATO müttefiki olan" Türkiye'yi desteklediğini ve "NATO'nun güneydoğu kanadının hava ve füze savunmasına değerli bir katkı" sağladığını kaydetti.

Sorg, "NATO'nun gücü birbirimizi korumamız ve savunmamızı ittifak olarak birlikte şekillendirmemizden gelmektedir. Bunu, Türkiye'nin İran tarafından balistik füzelerle defalarca hedef alındığı ve bu füzelerin tamamının NATO tarafından imha edildiği son haftalar da göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Almanya, Haziran ayı sonundan itibaren Türkiye’ye bir Patriot Savunma Ünitesi ile 150 asker gönderecek.🇩🇪 Silahlı Kuvvetleri böylece önemli bir NATO müttefiki olarak 🇹🇷’yi destekliyor ve NATO’nun güneydoğu kanadının hava savunma ve füze savunmasına değerli bir katkı sağlıyor. 1/2 pic.twitter.com/6h0TkOQcI0 — Sibylle Katharina Sorg (@GerAmbTurkiye) May 18, 2026

Alman ordusuna ait Patriot bataryaları son olarak 2013 ile 2015 yılları arasında NATO misyonu çerçevesinde Kahramanmaraş'ta konuşlandırılmıştı. Bu Patriot bataryaları yaklaşık üç yıl boyunca Suriye sınırında NATO hava sahasını korumuştu. Alman ordusuna ait hava savunma gücü geçen yıl Polonya'da ve daha önceki yıllarda ise Slovakya ve Litvanya'da konuşlandırılmıştı.