Almanya, Türkiye'ye seyahat eden vatandaşlarını sahte içki konusunda uyardı

Almanya hükümeti, Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarına yönelik uyarılarını güncelledi. Güncellenen seyahat tavsiyelerinde "sahte alkol" vurgusu dikkat çekerken, bu başlık altında yapılan uyarılar özellikle tatilcileri ilgilendiriyor.

"Alkollü ürünleri yalnızca lisanslı mağazalardan satın alın"

"Suçlar" başlığı altında yer alan açıklamada, "Alkollü ürünleri yalnızca lisanslı özel mağazalardan satın alın. Ürünlerin açılmamış orijinal ambalajda olmasına ve resmi bandrole (kontrol bandı veya blok) sahip olmasına dikkat edin. Bandrol üzerinde düşük baskı kalitesi veya yazım hataları sahtecilik belirtisi olabilir. Şüpheli görünen ya da sizde panik duygusu uyandıran içkilerden uzak durun. Metanol zehirlenmesi riski mevcuttur" ifadelerine yer verildi.

Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı son aylarda arttı

Uyarılar, son dönemde Türkiye’de artan sahte içki vakalarının ardından geldi. Sadece Ankara’da, nisan ayı itibarıyla son iki ay içinde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e ulaştı. İstanbul’daki vakalar arasında ise 26 yabancı turistin de zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bu gelişmeler bazı Alman tatilciler arasında endişeye yol açarken, rezervasyon iptalleri ve seyahat ertelemeleri de gündeme geldi. Alman basını, Türkiye'deki tatillerde "görünmez bir tehlike" bulunduğunu yazdı ve turistleri dikkatli olmaya çağırdı.

Uzmanlara göre, sahte alkol kaynaklı ölümler ve vakalar turistlerin tatil destinasyonu seçimlerinde sağlık ve güvenlik kriterlerini öne çıkarmasına neden oluyor.

Öte yandan, polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla birçok sahte içki çetesi çökertildi; ancak ülkede sahte alkol kaynaklı kaygıların tamamen ortadan kalkmadığı belirtiliyor.