Almanya Türkiye'ye seyahat eden vatandaşlarını uyardı: Sahte içkiye dikkat edin

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarını güncelleyerek, vatandaşlarını sahte içkiler konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Zehirlenme fark ederseniz tıbbi yardım alın"

Bakanlık, özellikle Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli bölgelerde metanol zehirlenmesi vakalarında artış yaşandığını belirtti. Uyarıda, "Yol kenarlarında ya da mağaza dışında satılan alkollü içkilerden kesinlikle kaçının. Metanol zehirlenmesi belirtileri fark ederseniz derhal tıbbi yardım alınız" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, içki şişelerinin orijinal, açılmamış ambalajda olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiği, sahte ürünlerin ise yanlış yazım ve kötü baskı kalitesiyle fark edilebileceği vurgulandı.