Almanya vizesi bekleyenlere güzel haber: Berlin Büyükelçisi, Almanya Başbakanı’nın Türkiye için özel planı olduğunu duyurdu

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Almanya’nın eyaletlerine yaptığı ziyaretler kapsamında Nürnberg’de konuştu.

Turan, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Almanya Başbakanı "Friedrich Merz’in Türkiye için bir planı" olduğunu söyledi.

Buna göre Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ekim ayında Ankara’yı ziyaret edecek. Merz’in de bu ziyaretin hemen ardından Türkiye’ye gelmesinin planlandığını aktaran Turan, görüşmelerin iki ülke vatandaşlarını yakından ilgilendirecek kapsamlı konuları ele alacağını belirtti.

Turan, bu görüşmede aylardan beri vize sırası bekleyen Türk vatandaşlarına bir müjde çıkmasının da gündemde olduğunu belirtti.

Çalışmalar hızlanıyor

Turan, Almanya’nın Türk vatandaşlarına uyguladığı vize işlemlerine de değindi. Alman makamlarının başvuru yoğunluğunu azaltmak için personel ve teknik imkanları artırdığını söyleyen Turan, iş insanlarına yönelik kolaylıkların gündemde olduğunu dile getirdi.

Turan “Alman makamlarında bazı kolaylıklar sağlama yönünde çalışmalar olduğunu anlıyoruz. Özellikle iş insanlarımıza yönelik" dedi.

Konuşmasının devamında, "Biz bu çalışmaların daha da hızlandırılmasını ve kolaylaştırılmasını istiyoruz. Alman tarafıyla bu konuda yapıcı bir diyalog içindeyiz, umarım bunun neticesini yakında göreceğiz” ifadelerini kullandı.