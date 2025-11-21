  1. Ekonomim
  3. Almanya’da 'açım' diyen Alman, karnını doyuran Türk dönerciyi öldürdü
Almanya'da 'açım' diyen Alman, karnını doyuran Türk dönerciyi öldürdü

Almanya’nın kuzeyindeki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Schwerin kentine bağlı Bad Kleinen kasabasında 13 Kasım Perşembe akşamı bir Alman açım dediği için karnını doyuran Türk dönerciyi bıçaklayarak öldürdü.

Yemeğini yedikten sonra masada uyuyan 37 yaşındaki Alman daha sonra birden ayağa kalkarak işletmede bulunan ve kendisine yemek veren 31 yaşındaki Mazlum Akar’ı bıçakladı. Dükkandan uzaklaşmaya çalışan Akar’ı takip eden Alman zanlı sokakta da Akar’a saldırmaya devam etti. Mazlum Akar kısa süre sonra hayatını kaybetti. Zanlı cinayet mahallinin hemen yanındaki süpermarketin otoparkında polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Türkiye, Almanya'dan Mazlum Akar cinayetinin tüm yönleriyle soruşturulmasını istedi


Mazlum Akar'ın 37 yaşındaki bir Alman tarafından öldürülmesi sonrası Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu Alman makamlarıyla iletişime geçerek cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi.

