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Almanya'da Noel pazarını hedef alan saldırıya AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki: Kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Almanya’nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarını hedef alan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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Almanya'da Noel pazarını hedef alan saldırıya AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki: Kınıyoruz
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Çelik, sosyal medya hesabındaki açıklamasında Magdeburg'da Noel pazarını hedef alan saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Saldırının bir an önce aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesinin en büyük temennisi olduğunu kaydeden Çelik, şu ifadelere yer verdi:
"Hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Teröre ve şiddete karşı her zeminde ortak mücadele ilkemizi bir kere daha ifade ediyoruz."

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi ölmüş ve 60'ı aşkın kişi de yaralanmıştı. 

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